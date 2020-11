Oud-hoogleraar Herman verliest hoger beroep over zijn ontslag

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft het beroep van oud-hoogleraar Joost Herman tegen zijn ontslag door de Rijksuniversiteit Groningen verworpen. Volgens de UKrant kwam RUG-voorzitter Jouke de Vries donderdagochtend met dit nieuws, tijdens een bijeenkomst van de Universiteitsraad.

Herman werd in januari van dit jaar ontslagen. De kantonrechter sprak zich in maart al uit over het ontslag van Herman. De rechtbank verweet Herman toen een ‘laakbare en verwijtbare handelswijze’, omdat hij zonder medeweten van de RUG een stichting oprichtte en vervolgens geld voor deze stichting direct bijschreef op de rekening van deze stichting. Dit terwijl deze geldstroom via de RUG had moeten lopen. Herman zelf stelde toen dat hij zichzelf niet heeft verrijkt en het geld kwam ten goed aan studenten.

Naast de procedure over het ontslag van Herman loopt ook nog een civiele zaak waarin de RUG bijna 1,2 miljoen euro van hem eist.