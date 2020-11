Organisatie tevreden over actie vluchtelingen Grote Markt

De organisatoren van de actie voor vluchtelingen op de Grote Markt zijn erg blij met hoe de afgelopen 24 uur verlopen is. Ze voerden actie tegen het Europese migratiebeleid.

Vierentwintig uur lang stond er een groepje actievoerders bij een tent op de Grote Markt om aandacht te vragen voor de omstandigheden in Griekse vluchtelingenkampen. Ook in andere steden in Europa vond een soortgelijke actie plaats. Omdat er door corona niet te veel mensen op af konden komen, hebben de organisatoren vooral ingezet op een livestream. “Tot mijn verbazing hebben 700 mensen dat gevolgd,” vertelt actievoerder Sandrine Lafay. “Dat gaat dan alleen om de actie in Groningen. Daar was ik heel positief door verrast. Zelfs in de nacht, terwijl het regende, zijn er mensen gestopt om toch even een praatje te maken en te vragen waar we voor staan. Dat is ook waarom we er zijn: om bewustzijn te creëren en het op deze manier een onderwerp te maken waar niemand meer omheen kan.”

Lafay werkte zelf twee jaar lang in vluchtelingenkampen op Lesbos. “Wat mij altijd het meest raakte van mijn tijd op Lesbos was het doorzettingsvermogen van de mensen daar. Altijd de blik op de toekomst en hoop houden, terwijl ze onder de meest verschrikkelijke omstandigheden daar verblijven. Ik zou zo graag willen dat wij dat met z’n allen zouden doen, en dat we afspreken: wij gaan door, tot er iets verandert.”