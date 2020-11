Opsporing Verzocht toont camerabeelden van gewapende woningovervallers Papengang

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht toont dinsdagavond camerabeelden van drie gewapende overvallers. Zij bedreigden op 19 juni jongstleden twee jongens in een woning aan de Papengang in Groningen.

De mannen zijn eerder die avond gefilmd door een bewakingscamera op de Oosterstraat. Deze camerabeelden worden dinsdagavond getoond. Op de beelden is ook een vierde verdachte te zien. Deze verdachte stond mogelijk op de uitkijk voor de drie overvallers.

De drie mannen bedreigden bij de woningoverval de twee aanwezige jongens met messen en een knuppel. Eén van de slachtoffers raakte lichtgewond bij de overval.

Opsporing Verzocht is dinsdagavond om 20.35 uur te zien op NPO 1. Woensdagmiddag wordt het programma herhaald op NPO 2 om 13:40 uur. Informatie over de bewuste avond kan nu al gedeeld worden met de politie via de Opsporingstiplijn (0800 – 6070) of via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000).