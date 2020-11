Opsporing Verzocht maakt reconstructie van schietincident aan Huygensstraat

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan het schietincident dat op 20 oktober plaatsvond aan de Huygensstraat in Groningen.

De politie is nog steeds op zoek naar de schutter, die op de bewuste dag rond 20.30 uur een 36-jarige man beschoot op het balkon van zijn woning aan de Huygensstraat. De man raakte daarbij gewond aan zijn hand. De man stond op zijn balkon om te kijken wie er bij zijn portiekwoning had aangebeld.

De politie vermoedt dat de dader een man is van rond de 1.80 meter lang, met kortgeschoren haar en gekleed in een blauw bomberjack. De dader is na het schieten waarschijnlijk in de buurt op een fiets gestapt en weggefietst richting het Hoornsediep. Hij maakte gebruik van een oud model damesfiets.

Ook wil de politie graag weten waarom juist deze man het slachtoffer is geworden van de schietpartij. Mensen die de schutter hebben gezien of camerabeelden hebben van de Huygensstraat of het Hoornsediep ten tijde van de schietpartij worden gevraagd om contact op te nemen met de politie.

Opsporing Verzocht is dinsdagavond om 20.30 uur te zien op NPO1. Het televisieprogramma zendt dan een reconstructie uit van het incident. De herhaling is woensdag om 13.40 uur te zien op NPO2.