Opnieuw leerling basisschool Karrepad besmet met coronavirus

Foto: Sebastiaan Scheffer

Voor de tweede keer binnen een week tijd is er een leerling van basisschool Het Karrepad aan de Molukkenstraat positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit een brief die naar de ouders van de leerlingen verstuurd is en in bezit is van OOG Tv.

In het begin van deze week werd bekend gemaakt dat een leerling uit groep 4 en een leerling uit groep 7 positief getest waren. Zaterdag maakt de school bekend dat er een tweede leerling uit groep 7 besmet is met het coronavirus. Ouders van leerlingen uit groep worden opgeroepen om de gezondheid van hun kinderen goed in de gaten te houden. “Omdat er geen sprake is geweest van direct nauw contact, ten aanzien van kinderen onder de 12 spreekt de GGD van indirect contact, hoeft uw kind niet in quarantaine”, staat in de brief te lezen.

Omdat het om een tweede besmetting gaat in dezelfde klas heeft de school zaterdag contact gezocht met de GGD. “De uitkomst van dit gesprek is dat er geen extra maatregelen nodig zijn op school.” Wel zijn de leefregels aangescherpt. Zo wordt gevraagd een goede hoest- en handhygiëne in acht te nemen, om anderhalve meter afstand te houden en om alert te zijn op klachten die kunnen duiden op corona. Kinderen die klachten vertonen mogen niet naar buiten.

