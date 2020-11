Opluchting over Pepergasthuis: ‘Het was echt een feestdag voor ons’

Bij de bewoners en de gebruikers van het Pepergasthuis in Groningen viel maandagmiddag een last van de schouders. “De gemeente Groningen, woningcorporatie Lefier en de investeerder zijn over hun eigen schaduw heen gestapt en hebben gezegd: Het Pepergasthuis hoort bij de Stad.”

“Maandag was echt een wow-moment, hier hebben we het allemaal voor gedaan”, vertelt Ben Hanewinkel, voorzitter van het bestuur van de Stichting Oecumenische Vieringen Groningen. “Het is precies waar we altijd voor hebben gestreden, dat dit niet een plek zou worden met horeca of waar één iemand alleen zou gaan wonen. Want dit hoort bij de Stad. Deze kerk, dit godshuis. bestaat al vierhonderd jaar en we hopen dat we er nu voor altijd van kunnen blijven genieten.”

Het besluit moet bij beheerder Bram de Vink nog een beetje inzinken: “Ons hofje blijft behouden voor de gemeenschap. Ik kan niet beschrijven hoe groot de opluchting was voor de bewoners. Op eens komt er, na drie jaar strijd, een einde aan het hele spektakel, geweldig!”

Het gasthuis werd in 1504 aan de stad geschonken door vader en zoon Solleeder. Afgelopen maandag besloten de gemeente Groningen, woningcorporatie Lefier en de investeerder om het Pepergasthuis onder beheer te laten van de woningcorporatie. In ruil daarvoor mag investeerder Jan Berry Drenth van beide andere partijen ander vastgoed kopen tegen marktprijs.