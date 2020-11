Op eerste advent is De Hunze weer een lichtend baken

nieuws

Het is zondag eerste adventsdag. Traditiegetrouw brandt er bij roeivereniging De Hunze aan de Praediniussingel vanaf deze dag een ster die tot Driekoningen haar heldere licht zal verspreiden.

De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar Kerst. De advent begint vier zondagen voor Kerstmis waarbij de eerste adventsdag op de zondag plaatsvindt die het dichtst bij het feest van de Heilige Andreas op 30 november valt. Voor roeivereniging De Hunze is het traditie om bij haar sociëteit vanaf deze dag een ster te branden.

De ster, of de kerstster, staat symbool voor Jezus Christus. Naar hem wordt verwezen als de blinkende Morgenster. Jezus is ster en zon, zijn ster was te zien tijdens zijn geboorte in Bethlehem. Dit zorgde ervoor dat de drie wijzen uit het oosten op zoek gingen naar hun koning. Op 6 januari, Driekoningen, arriveerden zij bij zijn kribbe. Om die reden blijft de ster bij de roeivereniging tot die datum branden.

