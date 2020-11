“Ook woensdagochtend rekening houden met dichte mist”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

OOG-weerman Johan Kamphuis zegt dat weggebruikers ook woensdagochtend rekening moeten houden met plaatselijk dichte mist. Het KNMI heeft vanwege de situatie code geel afgekondigd.

“In de loop van de ochtend zal de mist dunner worden”, vertelt Kamphuis. “In de middag verdwijnt de mist en misschien dat hier en daar de zon ook even door kan breken. Bij een zwakke zuidenwind, windkracht 2, wordt het 13 graden. In de nacht naar donderdag koelt het af naar zo’n 9 graden.”

“Donderdagochtend is er veel bewolking met wat lichte regen of motregen. In de middag is het droog en kan het soms even opklaren. Bij een matige zuidenwind, windkracht 3 of 4, wordt het dan 12 graden. Vrijdag zijn er wolkenvelden met mogelijk een glimpje van de zon. In de middag is er kans op een buitje. Het wordt 11 of 12 graden.”