Ook vervoeren van vuurwerk wordt verboden

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Ook het vervoeren van vuurwerk wordt verboden. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie maandagavond gezegd na afloop van de vergadering van het Veiligheidsberaad.

Het verbod betekent dat als iemand al lopend of in de auto over straat gaat, en vuurwerk bij zich heeft, in overtreding is. De voorzitters van de 25 Veiligheidsregio’s wilden aanvankelijk dat het bezit van vuurwerk ook verboden zou worden. De minister heeft echter gezegd dat dit een brug te ver is. “Dat ligt juridisch te ingewikkeld.”

Voor de komende jaarwisseling geldt er een vuurwerkverbod. Het verbod is ingesteld om de zorg te ontlasten. Doordat het coronavirus nog steeds om zich heen grijpt is de druk op de zorg groot. “Het gaat niet goed met het coronavirus. De cijfers gaan niet hard genoeg omlaag. Elk jaar raken met Oud en Nieuw 1.400 mensen ernstig gewond door vuurwerk. Dat kan de zorg er dit jaar niet bij hebben.” De minister noemt het oliedom dat sommige mensen alsnog vuurwerk willen gaan afsteken.