Ook op vrijdag maakte de politie een einde aan feesten in Vindicathuizen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Ook op vrijdag zijn er door de politie een aantal huisfeesten beëindigd in Vindicathuizen. De studentenvereniging vierde de afgelopen dagen Kermesse, een driedaags feest. Dat meldt het Dagblad van het Noorden zondag.

Vrijdag werd bekend dat de politie donderdagavond een illegaal feest had stilgelegd in een Vindicathuis waarbij zo’n honderd studenten aanwezig waren. Nu blijkt dat er op vrijdag ook een aantal huisfeesten beëindigd zijn. Daarbij zijn er ook bekeuringen uitgedeeld, maar hoeveel dit precies zijn is onduidelijk. Op zaterdag en zondag bleef het rustig.

Kermesse d’Hiver wordt ieder jaar gevierd door Vindicat. Het feest is ontstaan in de tijd dat Vindicat en Magna Pete, de eerste vrouwelijke studentenvereniging van Nederland, nog niet gefuseerd waren. Oorspronkelijk mochten de leden van Magna Pete één keer per jaar op de sociëteit van Vindicat komen. Daarbij werd het pand echter wel dusdanig verbouwd van binnen zodat de vrouwen niet te weten zouden komen hoe het er in het echt uit zag. Ondanks de fusie is het feest blijven bestaan en staat het volledig in het teken van zo gek mogelijk verkleden. Door de coronamaatregelen ging het feest dit jaar op de sociëteit niet door.