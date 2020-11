Ook op Driebondsbrug liggen zandzakken om brugdek gesloten te houden

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Om te voorkomen dat het brugdek omhoog waait, zijn afgelopen weekeinde ook zandzakken op de Driebondsbrug gelegd. Rijkswaterstaat liet dinsdag aan DvhN weten dat de bediening dit weekeinde volledig is stilgelegd.

Volgens Rijkswaterstaat is de stormvergrendeling van de brug beschadigd. Dit was in augustus al bekend bij de beheerder van het rijkswegennet.

Maandag werd bekend dat ook de Visserbrug in de binnenstad omlaag gehouden wordt met zandzakken. Bij deze brug is de tandwielaandrijving kapot. Daardoor bleef het dek deze zomer al een keer open staan.