Ook kinderboerderij en openbare toiletten in Stadspark twee weken op slot

In verband met de verscherpte coronamaatregelen, die vanaf woensdagavond in heel Nederland gelden, heeft de gemeente Groningen donderdagochtend ook de kinderboerderij in het Stadspark gesloten. Ook kunnen bezoekers van het park twee weken geen gebruik maken van de openbare toiletten.

De maatregelen moeten het aantal contacten tussen bezoekers op deze plekken indammen.

De kinderboerderij in het Stadspark is de enige kinderboerderij die tot nu toe nog open was. De overige kinderboerderijen in de Stad Groningen waren al gesloten. Ook de deuren van de speeltuin, kinderboerderij en de pluktuin bij Zorgboerderij De Mikkelhorst in Haren zijn dicht.

