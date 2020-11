Ook Kamerleden zetten vraagtekens bij sluiting bibliotheek

nieuws

Foto: Stella Dekker voor Forum Groningen

In navolging van wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) hebben ook verschillende Kamerleden hun verbazing uitgesproken over de keuze van het kabinet om bibliotheken voor in ieder geval een periode van twee weken te sluiten.

De wethouder liet woensdag voor de camera van OOG Tv weten het vreemd te vinden dat een winkel als Primark wel open mag blijven en een bibliotheek niet. “Kinderen, maar ook studenten, moeten zich kunnen ontwikkelen. Juist in coronatijd”, aldus Bloemhoff. In de Tweede Kamer kwamen woensdagmiddag de nieuwe coronamaatregelen ook ter sprake. Fractievoorzitter Rob Jetten van D66: “Waarom blijft de Ikea open en gaat de bioscoop dicht?” Volgens Jetten zijn extra maatregelen nodig maar is het de vraag of de beperkingen die werden aangekondigd wel proportioneel zijn.

“Drukker in de winkel dan in een bibliotheek”

Verschillende Kamerleden wezen het kabinet er op dat het juist in de winkels vaak drukker is dan in een bioscoop of bibliotheek. Premier Mark Rutte (VVD) reageerde door te zeggen dat de bibliotheken niet helemaal dicht gaan. Zo mogen zij de komende veertien dagen open blijven voor het afhalen van boeken.

Forum Groningen

Dinsdagavond liet directeur Dirk Nijdam van Forum Groningen al aan OOG Tv weten dat dit ook de bedoeling is. “De begane grond van het gebouw houden we open. Zo kunnen mensen de VVV blijven bezoeken en kan er een kop koffie gehaald worden. Boeken die online gereserveerd zijn kunnen afgehaald worden en hetzelfde geldt voor het inleveren van boeken.” Nijdam liet weten dat dit behalve voor de vestiging in de binnenstad ook voor de bibliotheken in de wijken en dorpen in de gemeente geldt.