Ook geen zwemlessen voor kinderen tot en met twaalf jaar

Foto: flickr.com/photos/whiskymac/

In tegenstelling tot eerdere berichten moeten zwembaden vanaf woensdagavond 22.00 uur volledig de deuren sluiten. Dat meldt de ZwembadBranche woensdagavond.

De Rijksoverheid meldde dinsdag aanvankelijk dat er een uitzondering gemaakt zou worden voor zwemlessen voor kinderen tot en met twaalf jaar. Nu blijkt dat dit niet juist is en dat zwembaden voor in ieder geval een periode van twee weken de deuren gesloten moeten houden. De Vereniging Sport en Gemeenten, VSG, reageert teleurgesteld: “De zwembaden hebben in de afgelopen maanden enorm hun best gedaan om veilig en verantwoord de bezoekers te ontvangen. Zodat kinderen konden leren zwemmen, volwassen vitaal konden blijven en ouderen fit. Maar hoewel de overheid aangeeft waarde te hechten aan het sporten, mag het zwembad niet openblijven.”

Het sluiten van de zwembaden is één van de onderdelen van een aanvullend coronamaatregelenpakket. Dit pakket, dat woensdagavond 22.00 uur van kracht werd, omvat ook de sluiting van bioscopen, bibliotheken, musea en dorpshuizen.