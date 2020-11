Online Scholenmarkt trekt tijdens eerste dagen al 1.200 deelnemers

nieuws

De Online Scholenmarkt Groningen heeft tijdens de eerste twee dagen al 1.200 deelnemers getrokken. Dat laat de organisatie dinsdagavond weten.

De Online Scholenmarkt is een platform waar leerlingen uit groep 8 en hun ouders kennis kunnen maken met middelbare scholen in Groningen. In de periode van 16 tot en met 25 november kan men deelnemen aan online voorlichtingen. “Het gaat ontzettend goed”, zegt Petra Verweij van de organisatie. “De eerste twee dagen hebben we 1.200 kinderen online mogen verwelkomen. Of dat meer zijn dan we verwacht hadden dat vind ik moeilijk om te zeggen. We hadden namelijk geen verwachtingen, maar we zijn wel aangenaam verheugd. Ook omdat we voor de komende dagen al 2.000 aanmeldingen hebben.”

Filmpjes worden erg gewaardeerd

De voorgaande jaren vond de Scholenmarkt plaats in Martiniplaza. Door de coronacrisis kon deze niet doorgaan. “Om toch voorlichting te bieden hebben we dit online platform gebouwd. In totaal presenteren 26 scholen zich op deze scholenmarkt en het is bedoeld als een eerste kennismaking. Wat we op dit moment vooral teruggekoppeld krijgen is dat kinderen de filmpjes heel erg waarderen. Verschillende scholen hebben filmpjes gemaakt waarin ze zichzelf presenteren en dat vindt men erg leuk omdat je dan al echt een impressie krijgt.”

Open dagen

De kennismaking is een eerste aanzet in de keuze voor een vervolgschool. De volgende stap zijn de open dagen. “We weten nog niet in welke hoedanigheid die gehouden kunnen worden. Dit is echt afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus. Kunnen we net als voorgaande jaren de deuren van de scholen openen voor een fysieke rondleiding? Of moeten we iets anders gaan verzinnen? Dat gaan we op een later moment beslissen.”

Meer informatie over de Scholenmarkt Groningen is te vinden op deze website.

