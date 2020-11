Online concert Harens Lyceum groot succes: “Zoveel kijkers hadden we niet verwacht”

nieuws

Foto: still uit YouTube-video / Night of the Classis 2020

Het online concert van het Harens Lyceum is vrijdagavond een groot succes geworden. Door de coronacrisis kon het fysieke concert dit jaar niet doorgaan.

De school aan de Kerklaan organiseert ieder jaar de Night of the Classics, een concert voor klassieke muziek. Twee avonden op rij wordt de begane grond van de school omgetoverd in een concertzaal. Dit jaar zou het concert voor de vijftiende keer op rij gehouden worden maar de strenge coronamaatregelen gooiden roet in het eten. De school wilde desondanks wel iets doen en besloot daarom om een terugblik te maken op de afgelopen vijftien jaar en die uitzending te streamen via YouTube en Facebook.

“Het is een groot succes geworden”, zegt muziekdocent Kirsten Holwerda. “Het concert duurde een uur en van tevoren waren we een beetje bang dat het misschien wat te lang zou gaan duren. Nu blijkt echter uit de reacties dat mensen nog wel meer hadden willen zien. Dus dat is een geweldig mooie opsteker voor ons. Maar de echte verbazing zit hem in het aantal mensen dat mee keek via de kanalen. Vooraf hadden we gezegd dat we met 100 kijkers tevreden zijn, maar het werden uiteindelijk zo’n 1.400 via YouTube en 500 via Facebook. Als je je dan bedenkt dat er misschien wel twee of drie mensen naar hetzelfde scherm zitten te kijken, dan kunnen we alleen maar heel erg tevreden en trots zijn.”

Het concert terugkijken kan via de onderstaande video