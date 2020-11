Onderzoekers RUG vinden zwakke plekken in coronavirus waar medicijnen kunnen werken

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Onderzoekers van onder andere de Rijksuniversiteit Groningen hebben zwakke plekken gevonden in het genetisch materiaal van het coronavirus. Deze kunnen dienen als doelwit voor antivirale geneesmiddelen tegen SARS-CoV2, maar ook tegen toekomstige nieuwe coronavirussen.

De onderzoekers vonden ten minste acht regio’s in het genetisch materiaal van het virus die een zwakke plek vormen. Verder zijn er kleine holtes gevonden in een aantal structuren, die kunnen dienen als doelwit voor kleine moleculen waarmee de werking van het virus is te blokkeren. Ook kunnen er stukjes genetisch materiaal worden toegediend aan patiënten die de werking van het virus verstoren.

“Omdat een aantal structuren ook aanwezig is bij andere coronavirussen betekent het dat een succesvol middel tegen SARS-CoV2 ook kan werken tegen nieuwe virusstammen in de toekomst”, vertelt onderzoekscoördinator Danny Incarnato op de website van de RUG. “We hebben een nieuwe manier bedacht om zwakke plekken te vinden in grote virale RNA’s. Daarmee hebben we de basis gelegd voor de ontwikkeling van innovatieve, tegen het RNA gerichte behandelmethoden om SARS-CoV2 infecties te bestrijden.”