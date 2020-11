Onderzoek naar veiligheid van woonvorm Hoofdweg in Harkstede

nieuws

Foto Andor Heij: Brievenbusloze streek bij Middelbert en Klein Harkstede.

Het gemeentebestuur laat een omgevingsonderzoek doen naar de locatie Hoofdweg 143a in Harkstede, voor mensen die vanwege hun psychiatrische en/of verslavingsproblemen nu dak- of thuisloos zijn.

Over die plannen bestaan veel zorgen bij omwonenden, vanwege de veiligheid van hun kinderen en de vele langsfietsende mensen. De plek ligt aan een drukke weg en de afstand tot andere woningen is klein.

De betrokken partijen – de gemeente, zes zorginstellingen en woningcorporatie Lefier – zeggen het belangrijk te vinden dat het besluit zorgvuldig wordt genomen. Daarom wordt een onafhankelijk bureau ingeschakeld, die onderzoekt wat de risico’s zijn voor de leefbaarheid, en die inzicht verschaft in maatregelen om deze risico’s het hoofd te bieden.

Het rapport van het onderzoeksbureau krijgt een belangrijke plaats bij de definitieve besluitvorming over de woonvorm door het college. Het rapport moet in januari klaar zijn, waarna in februari of maart een definitief besluit valt over wel of niet doorgaan met de woonvorm aan Hoofdweg