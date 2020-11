Onderzoek: ‘Groningen is het nieuwe Amsterdam van de woningmarkt’

nieuws

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

De gemiddelde prijs voor een huis steeg in het afgelopen kwartaal met 11,6 procent in de gemeente Groningen. Volgens data-analist Calcasa is de gemeente daarmee de grootste stijger van Nederland.

Met de grote stijging van de huizenprijzen is ook de provincie Groningen koploper van Nederland als het gaat om prijsstijging van woningen. Hier stegen de prijzen met 11,3% ten opzichte van het jaar ervoor. Vooral eengezinswoningen winnen aan waarde in de provincie.

Volgens het onderzoekbureau is de grote stijging van de woningprijzen een gevolg van toenemende suburbanisatie in Nederland, de migratie van de bevolking van stedelijke gebieden naar buitenwijken en het platteland. Maar ook de trek naar niet-Randstedelijke provinciesteden neemt toe. Dat komt vooral door de grote prijsstijgingen die de Randstad de afgelopen jaren zag. te kijken.