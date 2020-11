Onderzoek: ‘Groningen is de gezondste stad van Nederland’

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Groningen staat bovenaan in de Gezonde Stad Index 2020 van Arcadis. Volgens het advies- en ingenieursorganisatie is het leefklimaat in Groningen met ruimte afstand beter dan de andere podiumsteden Nijmegen en Maastricht.

Arcadis bracht twintig gemeentes in kaart op het gebied van gezondheid, met als basis een onderzoek van het RIVM uit 2016. In alle vijf de onderzochte domeinen scoort Groningen een plek in de top 10 en in het domein ‘Gezonde Gebouwde Omgeving’ scoort de stad zelfs als beste van alle steden.

Met name het kenmerk ‘Schoon’ springt er in positieve zin uit in Groningen, zo stelt Arcadis. Ook op het kenmerk ‘Ruim’ scoort Groningen boven het gemiddelde van de 20 onderzochte steden. Met name het initiatief ‘Groningen Schoon Dankzij Mij’ en het ‘Groenplan Vitamine G’ worden aangehaald als belangrijke bijdrages binnen deze categorieën.

Ook het gebruik van de fiets is volgens Arcadis een belangrijke factor in de gezondheid van de Stad: “Nergens ter wereld wordt zo vaak de fiets gepakt als in Nederland en van de onderzochte steden is Groningen hierin de koploper. ”