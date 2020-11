Ondanks corona toch World Press Photo in synagoge

De World Press Photo Exhibition is, ondanks de corona-crisis toch in Groningen te zien. Afgelopen donderdag ging de foto-expositie open in de Synagoge aan de Folkingestraat.

De prestigieuze internationale fototentoonstelling maakt deel uit van het NonFiction Photo Festival en staat bekend om haar focus op mensenrechten en maatschappelijke betrokkenheid. Een kenmerkende thema voor dit jaar is de groeiende rol van de jeugd in protestbewegingen.

Dit jaar werden bijna 74 duizend foto’s ingestuurd door ruim vierduizend fotografen uit 125 landen. De foto van Yasuyoshi Chiba, die werd verkozen tot World Press Photo of the Year, toont een jonge man die, verlicht door mobiele telefoons, protestgedichten uitdraagt tijdens een black-out in Soedan. In de Rise Up expositie, die tegelijkertijd in de Synagoge te zien is, vertellen noordelijke fotografen het verhaal van burgerinitiatieven, protesten en de mensen die strijden voor hun idealen.

Vanwege de Corona-crisis rekent de organiserende stichting dit jaar op de helft van de bezoekers. Normaal gesproken zou dat ongeveer zevenduizend zijn. Omdat de stichting geen structurele subsidie ontvangt, is het bestaan ervan afhankelijk van de bezoekers van de tentoonstelling.

De expositie is van 19 november tot 6 december open voor publiek in de Synagoge in de Folkingestraat.