Omtzigt: “Als de Groningse aardbevingen in Amsterdam waren geweest, was het sneller opgelost”

Als de aardbevingen in Groningen in Amsterdam waren geweest, dan was de problematiek sneller opgelost. Dat zegt Pieter Omtzigt van het CDA zondag in het televisieprogramma WNL Op Zondag.

De nummer twee van de CDA-kieslijst bedoelt daarmee dat meer Kamerleden uit de regio hard nodig zijn. Nu zijn de verhoudingen namelijk scheef. “We hebben nu bijvoorbeeld meer dan twintig Kamerleden uit Amsterdam en twee uit Twente, maar Twente is niet zo heel veel kleiner”, zegt Omtzigt. Volgens de politicus geldt dat ook voor Groningen. “Weet je wat ik denk? Als de aardbevingen in Groningen in Amsterdam waren geweest, waar twintig Kamerleden wonen, was het sneller opgelost. Dat is nu niet zo omdat er in Groningen minder vertegenwoordigers zijn en ook omdat het verder van Hilversum ligt.”

Volgens Omtzigt moet er daarom meer aandacht komen voor de regio en voor Groningen in het bijzonder. Het CDA wil daarom dat een deel van de Kamerleden voortaan regionaal worden gekozen in plaats van op landelijk niveau. “Wij stellen voor dat je bijvoorbeeld uit Overijssel acht Kamerleden hebt en uit Zuid-Holland een stuk of 25. Dat betekent dat je de pluriformiteit die we in de Kamer hebben behoudt, maar dat je ook een regionale vertegenwoordiging krijgt.”