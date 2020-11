OMT: “Restaurants kunnen half december niet open”

nieuws

Mochten de besmettingscijfers niet significant dalen dan kunnen de restaurants half december niet open. Dat schrijft het Outbreak Management Team, het OMT, in een advies dat dinsdagavond werd gepubliceerd.

Een deel van de adviezen lekten dinsdagochtend al uit. Op basis van de huidige cijfers zegt het OMT dat extra versoepelingen niet aan de orde zijn. In sommige gevallen zegt men zelfs dat de teugels juist aangehaald moeten worden. Zo vindt men bijvoorbeeld dat de kerstvakantie verlengd moet worden omdat er op veel scholen sprake is van besmettingshaarden. Over de restaurants zegt men dat bij de huidige epidemiologische omstandigheden geen ruimte is om per half december restaurants open te stellen.

Het OMT benadrukt in haar advies dat een besluit over een tijdelijke versoepeling van de maatregelen tijdens de feestdagen een politieke afweging is. Het risico blijft bestaan op een toename van het aantal besmettingen en een extra belasting van de zorg. Naar verwachting gaat het kabinet begin december duidelijkheid geven over hoe we de aanstaande Kerstperiode kunnen gaan vieren.