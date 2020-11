OM eist vier jaar cel tegen agent uit Stad voor smokkel 200 kilo drugs naar Denemarken

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdagmiddag een celstraf van vier jaar geëist tegen een een 34-jarige voormalig politieagent uit de stad Groningen, op verdenking van het runnen van een drugslijn vanuit Nederland naar Denemarken.

Volgens de Officier van Justitie kan worden bewezen dat de man en een medeverdachte, een 28-jarige man uit Assen, binnen een maand tijd 200 kilo aan cocaïne, speed, MDMA, amfetamine en heroïne via een postpakketservice naar Denemarken hebben gestuurd. Van de voormalige politieagent kan volgens het OM worden vastgesteld dat hij bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij betrokken was bij de verzending van illegale producten.

De politie kwam de handelaren op het spoor nadat medewerkers van DPD in Meppel een aantal pakketten niet vertrouwden. Deze werden in 2016 aangemeld voor verzending naar Denemarken. In het pakket trof de politie een kilo coke en 19,5 kilo speed aan. In de voorafgaande maand bleken al 12 pakketten te zijn verstuurd. Het totale gewicht van alle pakketpost was 200 kilo. In Denemarken trof de politie nog eens 15 kg amfetamine, ruim 800 gram cocaïne, bijna 700 gram MDMA en bijna 900 gram heroïne bij de doorzoeking van het adres op de pakketjes. In een auto, die door de twee verdachten was aangeschaft, ontdekte de recherche een verborgen ruimte, achter de passagiersstoelen.

De verdachten werden in april 2017 aangehouden. De verdachten wijzen elkaar aan als opdrachtgever voor het versturen van de drugspakketten. De ex-politieman uit Groningen zegt betaald te zijn door verdachte uit Assen voor het aanmaken van verzendlabels en verder niks te maken te hebben met de smokkel. In zijn woning is echter een briefje gevonden met daarop de tekst: ‘Grensbewaking Denemarken hoe is de controle’.

De ontvanger van de pakketten is in Denemarken zowel in eerste aanleg als in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar celstraf.