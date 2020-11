OM eist acht en negen jaar cel tegen verdachten ontvoering student

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

De drie mannen die ervan worden verdacht dat ze in januari een student hebben gegijzeld in een woning aan de Kometenstraat in Groningen, moeten volgens het Openbaar Ministerie celstraffen van acht en negen jaar uitzitten. De Officier van Justitie maakte deze eis dinsdagmiddag bekend, zo meldt het Dagblad van het Noorden.

De drie verdachten wezen maandagmiddag, tijdens de eerste dag van het proces, naar elkaar toen het ging over de planning van de ontvoering. Het OM stelt echter dat het plan gezamenlijk werd opgevat. De Officier eiste daarom celstraffen van acht jaar tegen de jongste twee verdachten (22 en 24 jaar). De oudere betrokkene hoorde negen jaar cel tegen zich eisen.

Tijdens de ontvoering, die op 20 januari van dit jaar plaatsvond, werd het slachtoffer aan de Parkweg in een auto getrokken. Bij de ontvoering werd hij mishandeld en opgesloten in een woning aan de Kometenstraat. De ontvoerders bonden de man vast op een bed, waar de politie hem drie dagen later aantrof. Met de ontvoering wilden de verdachten 250.000 dollar aan losgeld incasseren, uitbetaald in Bitcoins. Ze ontvoerden de jongeman voor losgeld van zijn vader.

De politie kreeg de ontvoerders in het vizier na tips vanuit Londen, die het Skype-gesprek tussen de ontvoerders en de vader van het slachtoffer traceerden. In deze Skype-gesprekken dreigden de ontvoerders de vingers van de jongeman af te zagen en hem te doden als de vader niet met het geld op de proppen kwam.