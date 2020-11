Nu 74 coronapatiënten in Groningse ziekenhuizen, waarvan 27 op een IC

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

In de provincie Groningen zijn 74 coronapatiënten opgenomen in een ziekenhuis. Van deze patiënten zijn 27 opgenomen op een Intensive Care-afdeling. Dat blijkt uit cijfers die het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland vrijdag publiceerde.

Het aantal opgenomen coronapatiënten in provincie is daarmee licht gestegen ten opzichte van vorige week (72). Op de IC’s is daarin een lichte stijging te zien, op verpleegafdelingen een lichte daling.

In heel Noord-Nederland zijn nu 184 mensen opgenomen in een ziekenhuis met het coronavirus. Vorige week waren dat er 163. Van de patiënten die vrijdagmiddag in het noorden op een ziekenhuisbed liggen met COVID-19, komen er 109 van buiten de regio.