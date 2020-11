NS vraagt reizigers om zich vooraf aan te melden voor treinrit

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Reizigers die met vervoersbedrijf NS reizen worden opgeroepen om dit voorafgaand aan hun reis te melden. Voor de NS is het dan sneller duidelijk wanneer het te druk is in een bepaalde trein.

De aanmeldservice kan vanaf woensdag door iedereen gebruikt worden maar is niet verplicht. De service is toegankelijk via de website en de app van het bedrijf. Na aanmelden krijgen reizigers een seintje als de trein uitvalt of als er teveel registraties voor de rit zijn binnengekomen. Men kan dan een trein eerder of later nemen. Met de Treinwijzer, zoals de functie officieel heet, wil de NS reizigers helpen om drukte te vermijden.

De Treinwijzer is afgelopen zomer getest door reizigers op traject Amsterdam-Zandvoort. Tijdens de proef zijn er zo’n 200.000 reizen aangemeld Reizigers lieten toen weten overwegend positief te zijn.

Meer informatie is te vinden op deze website.