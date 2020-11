Noordwoord opent inzending voor Beste Groninger Boek 2021

nieuws

Foto: NoordWoord

Uitgevers kunnen tot en met 31 december weer boeken insturen voor de jaarlijkse prijs voor het Beste Groninger Boek. De uitreiking van de prijs vindt plaats in de Boekenweek van 2021, tussen 6 en 14 maart.

Boeken die door uitgevers kunnen worden ingezonden moeten voor het eerst in drukvorm zijn verschenen in 2020 en zijn geschreven door een schrijver die in de provincie Groningen woont òf het boek speelt zich af in Groningen of gaat over Groningen. Er zijn twee categoriën: fictie en non-fictie. Naast de uitgebreide media-aandacht voor de genomineerde en winnende boeken, bestaat de prijs voor de winnende auteurs uit een kunstwerk in gelimiteerde oplage. De jury stelt uit de ingezonden boeken een shortlist samen en kiest hieruit voor beide categorieën de winnaar.

De prijs werd in 2020 gewonnen door Anjet Daanje (fictie) en Martin Hillenga (non-fictie).

Voor meer informatie over de prijs en de inzenprocedure kunt u terecht op de website van NoordWoord. De prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Forum Groningen.