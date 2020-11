De noordelijke stadswijken krijgen een verlengde schooldag met sport en cultuur.

Dat betekent dat er na de schooldag dan voor kinderen een divers aanbod aan activiteiten is. Dat is afgesproken met de onderwijsinstellingen in stad in de zogenoemde onderwijsagenda. De gemeente gaat dit doen omdat hetzelfde in Rotterdanm een succes blijkt. Op die manier wil de wethouder de kinderen stimuleren.

De extra activiteiten worden gefinancierd door het nationaal plan Groningen.