Noordelijke provincies halen 438 miljoen uit EU-fondsen binnen

nieuws

Foto: PxHere (CC 0.0)

De drie noordelijke provincies hebben een bedrag van 438 miljoen euro uit Europese fondsen toebedeeld gekregen. Dat is woensdagavond bekendgemaakt.

Groningen, Drenthe en Friesland lobbyen al langere tijd voor een zo groot mogelijk deel uit twee Europese fondsen. Nederland werd door Brussel gekort op de EFRO-gelden, maar Friesland en Drenthe vonden vanwege hun lagere regionaal inkomen dat zij alsnog recht hadden op een hoog bedrag. Daarvan heeft staatssecretaris Mona Keijer (CDA) van Economische Zaken nu gezegd dat het terecht is. EFRO-geld is vooral bedoeld voor innovaties in het midden- en kleinbedrijf.

In totaal gaat het om 438 miljoen waarbij er 108 miljoen uit het EFRO-fonds komt en 330 miljoen komt uit een nieuw fonds voor energietransitie. Dit laatste bedrag is bedoeld om nieuwe banen op te zetten in de duurzame energie.