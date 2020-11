Nog veel onduidelijkheden rond steekincident Nieuwe Ebbingestraat

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Er zijn nog veel onduidelijkheden rond het steekincident dat donderdagmiddag plaatsvond in de Nieuwe Ebbingestraat. Daarbij raakte één persoon gewond.

Het steekincident vond rond 15.50 uur plaats. “Eén persoon is gewond geraakt”, meldt een politiewoordvoerder. “Deze persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. We hebben drie verdachten aan kunnen houden. Zij zullen verhoord worden en onderzocht wordt wat hun betrokkenheid is.” Uit beelden die door ooggetuigen gemaakt zijn blijkt dat een groep van vier mensen het met elkaar aan de stok kreeg. Over en weer worden rake klappen uitgedeeld.

Tekst gaat verder onder de foto





Een rechercheur stelt bewijsmateriaal veilig op het Nieuwe Kerkhof. Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

Nieuwe Kerkhof

De politie startte direct een onderzoek. De Nieuwe Ebbingestraat werd daarbij voor het doorgaande verkeer afgesloten. “Het is niet de enige locatie waar de politie onderzoek deed”, vertelt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl. “Op het Nieuwe Kerkhof, dat is een straat achter de Nieuwe Ebbingestraat, heeft men ook onderzoek gedaan. Er werd iets gevonden bij een busje dat in de straat geparkeerd stond. Een rechercheur haalde iets onder een stapel bladeren vandaan. Wat dit was kon ik niet zien, maar het werd direct in een bewijszak gestopt.”

Nietmachine

Ook in de Nieuwe Ebbingestraat werd bewijsmateriaal veiliggesteld. “Daar werd een nietmachine, of een apparaat wat daar op leek, gevonden. Dit lag in de straatgoot. Ook dit is in een bewijszak gestopt.” Agenten zijn direct na het incident met meerdere voorbijgangers en ooggetuigen in gesprek gegaan of ze ook iets gezien hadden. “Ook werden verschillende winkels in de straat bezocht vermoedelijk om camerabeelden veilig te stellen.”

Mensen die meer informatie hebben over deze zaak, of die camerabeelden hebben die nog niet gedeeld zijn met de politie, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.