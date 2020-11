Nog geen duidelijkheid over nieuwe corona-maatregelen

nieuws

Foto: John den Hollander

Het is nog onbekend of het kabinet komende dinsdag nieuwe maatregelen af gaat kondigen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Dat meldt de NOS die zich baseert op Haagse bronnen.

In het Catshuis, de ambtswoning van premier Mark Rutte (VVD), kwam een deel van het kabinet zondag samen om informeel te overleggen over de huidige corona-aanpak. Ook het RIVM was hierbij aanwezig. Het overleg duurde tot in het begin van de avond. Een Haagse bron meldt dat er enige opluchting was bij de aanwezigen over de dalende besmettingscijfers maar dat het nog te vroeg is om te zeggen of er niets extra’s nodig is.” Het RIVM meldde zondag 8.740 nieuwe besmettingen. Zaterdag lag dit aantal op 9.839. Hoogleraar Bert Niesters van het UMCG liet zaterdag weten dat er nog geen ruimte is voor optimisme omdat de resultaten van de commerciële snelteststraten niet meegenomen worden in de aantallen.

Dinsdagavond staat er een persconferentie van het kabinet op het programma. Naar alle waarschijnlijk gaan Rutte en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid dan in op het vraagstuk over reizen naar het buitenland.