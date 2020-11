Nobelprijswinnaar trapt Ben Feringa-Lecture af

nieuws

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Nobelprijswinnaar Ben Feringa gaat de eerste lezing geven op de naar hem vernoemde Ben Feringa-Lecture. Dat heeft de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, woensdagavond bekendgemaakt.

De eerste internationale Ben Feringa-Lecture zou aanvankelijk in San Francisco gehouden worden maar werd vanwege de coronamaatregelen uitgesteld. Op vrijdagavond 20 november gaat het nu dan toch gebeuren. De lezing, die in het Engels plaatsvindt, wordt online aangeboden waar mensen zich voor aan kunnen maken. In de lezing vertelt Feringa over zijn leven als student en de aanloop naar het moment dat hij in 2016 de Nobelprijs voor de Scheikunde kreeg toegekend. Na afloop kunnen er vragen worden gesteld.

De lecture wordt georganiseerd door het Consulaat Generaal van het Koninkrijk der Nederland, de Vereniging van Nederlandse Universiteiten en de afdeling Alumni Relations van de RuG. De bedoeling is dat de Ben Feringa-lecture jaarlijks gehouden gaat worden.