Nieuwe videoserie over Groningse taal: ‘Chiara leert Gronings’

De 23-jarige Chiara Ringnalda maakt de komende weken, in tien videolessen, kennis met de Groningse taal. Onder begeleiding van Olaf Vos streektaalconsulent van Centrum Groninger Taal & Cultuur en leerlingen van het Ubbo Emmius in Winschoten gaat ze tien weken spijkeren aan haar Grunnegs.

In Chiara leert Gronings gaat Chiara taallessen volgen, het Gronings oefenen in de taal in de praktijk brengen. Ze gaat in gesprek met mensen op straat. Ook gaat ze op zoek naar typisch Groninger lekkernijen en leert ze haar vrienden corona-proof kennis maken met Groningen en het Gronings aan de hand van een Grunneger quiz.

De videolessen zijn onderdeel van het lespakket Gronings, speciaal samengesteld voor VO-leerlingen. Begin deze maand startte Olaf Vos daarom met een eerste pilotles Gronings voor het voortgezet onderwijs.

Chiara leert Gronings is iedere zaterdag vanaf 12.00 uur online te zien via het Grandioos Groningen YouTube-kanaal.