Nieuwe finale Groninger Ondernemersprijs in november volgend jaar

Winnaars Groninger Ondernemersprijs in 2018 Foto: Jan Buwalda

Begin april werd al besloten dat de Groninger Ondernemersprijs dit jaar niet uitgereikt wordt. Voorzitter Winfryd de Haan maakte vrijdagmiddag bekend dat er voor volgend jaar alvast een datum is geprikt, namelijk 18 november.

“Al snel nadat de impact van de coronacrisis duidelijk werd in het voorjaar, hebben wij als bestuur de knoop doorgehakt en gezegd: we reiken dit jaar de Groninger Ondernemingsprijs niet uit”, vertelt voorzitter Winfryd de Haan. “Bedrijven zijn met hele andere dingen bezig: ze zijn aan het overleven. Wij willen ze daarbij zo min mogelijk storen.”

De inschrijving voor de wedstrijd is nog niet geopend, maar de datum is dus wel geprikt. De Haan: “Hopelijk hebben we dan een modus gevonden om deze prachtige prijs weer op een veilige manier uit te kunnen reiken. We houden iedereen op de hoogte. Aan iedereen in ondernemend Groningen vragen wij: denk alvast na over mogelijke kanshebbers voor de Groninger Ondernemingsprijs 2021.”