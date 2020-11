Nieuwe eisen aan gebruik deelscooters in de stad

nieuws

Foto Andor Heij. Deelscooters.

De gemeente gaat eisen stellen aan de aanbieders van elektrische deelscooters. Dat kan per 1 januari 2021, wanneer de nieuwe APV Groningen van kracht wordt.

De gemeente erkent dat deelscooters een goede oplossing zijn voor de mobiliteit in en rond de stad, en dat ze zorgen voor minder afhankelijkheid van de auto. Wel wil ze iets doen aan de overlast. Er zijn tot nu toe bij het Klant Contact Centrum, Felyx en Go Sharing ruim 200 meldingen binnengekomen. De meeste gaan over de overlast van gestalde scooters.

De gemeente wil het aantal vergunningen beperken tot maximaal twee aanbieders en maximaal 200 deelscooters per aanbieder. Er komt een minimumleeftijd van 18 jaar en een verbod op gebruik tijdens de nachtelijke uren. Verder gaat de gemeente aanbieders verplichten, ervoor te zorgen dat er altijd een deelscooter voorhanden is op stations en P+R terreinen. Ook wil ze onderzoeken of deelscooters zoveel mogelijk apart geparkeerd kunnen worden.

Er rijden inmiddels rijden 460 deelscooters van Felyx en Go Sharing in Groningen rond. De gemiddelde leeftijd van de gebruiker ligt rond de 25,5 jaar. Per deelscooter worden vijf tot acht ritten per dag gemaakt, met een gemiddelde afstand van drie kilometer. De meeste ritten beginnen of eindigen in of rond de binnenstad.