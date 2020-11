Nieuwbouw kunstencentrum VRIJDAG kost 37 miljoen euro

nieuws

Het gemeentebestuur trekt 37 miljoen euro uit voor het nieuwe kunstencentrum VRIJDAG aan de Sint Jansstraat. Het plan is inmiddels ter goedkeuring naar de gemeenteraad gestuurd.

In 2024 moeten alle kunstdisciplines bij elkaar zitten, in een open, uitnodigend gebouw. Nu zijn de afdelingen muziek, theater en beeldende kunst nog apart gehuisvest. De drie bestaande gebouwen zijn verouderd, niet duurzaam, en slecht toegankelijk voor mindervaliden.

Een deel van de nieuwbouw kan worden gebruikt voor horeca, winkels, kantoren of woningen. De gemeenteraad neemt volgende maand een besluit. De nieuwbouw kan over twee jaar beginnen. De locaties van de muziekschool aan de Walstraat en het Prinsentheater aan de Noorderbuitensingel kunnen dan dicht.