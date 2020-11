Nieuw muziekcentrum komt definitief aan zuidkant van Hoofdstation

nieuws

Een nieuw muziekcentrum aan de zuidkant van het Hoofdstation - Impressie: Team 4 Architecten

Het nieuwe muziekcentrum dat Groningen gaat krijgen gaat gebouwd worden aan de zuidzijde van het Hoofdstation. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten.

Het muziekcentrum is de vervanger van de huidige Oosterpoort die verouderd is. De afgelopen periode waren er twee locaties in de race waar het nieuwe gebouw zou kunnen komen te staan. Behalve het Stationsgebied ging het om een locatie aan de Vrydemalaan. Deze viel echter al snel af omdat deze minder goed bereikbaar is. De kosten van de bouw worden geschat op 221 miljoen euro. De verwachting is dat de deuren in 2030 open moeten gaan.

Hoe het nieuwe muziekcentrum er uit moet gaan zien is nog onduidelijk. Hier worden de komende tijd verschillende plannen voor ontwikkeld. Niet alle partijen in de gemeenteraad waren enthousiast. Het CDA, de Stadspartij en 100% Groningen lieten weten dat de investering van 221 miljoen euro wat hen betreft veel te hoog is in deze coronatijd.

Wethouder Paul de Rook (D66) van Cultuur liet weten dat er voor het nieuwe gebouw verschillende varianten uitgewerkt gaan worden. In de huidige plannen krijgt het muziekcentrum vier zalen waarbij er één zaal geschikt wordt gemaakt voor grote internationale concerten waarbij er ruimte is voor 3.000 tot 3.500 bezoekers. Echter kan in de plannen deze zaal ook kleiner worden gemaakt, of kan deze compleet komen te vervallen.