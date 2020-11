Niet dringende werkzaamheden Ring-Zuid gestaakt tot akkoord over kosten

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring Zuid

Combinatie Herepoort heeft alle ‘niet dringende’ werkzaamheden aan de ombouw van de zuidelijke ringweg stilgelegd.

Het aannemersconsortium gaat niet verder totdat de opdrachtgevers, Rijkswaterstaat en de provincie Groningen, een deal hebben gesloten over de meerkosten van het project. Dat liet een woordvoerder van Herepoort donderdagmiddag weten aan RTV Noord.

Kranen en machines die voor niet dringende werkzaamheden werden gebruikt, liggen stil of zijn naar andere locaties verplaatst. De bouw op kritieke plekken, zoals de viaducten over de Paterswoldseweg en de Van Ketwich Verschuurlaan, gaat wel gewoon door.

Woensdag stemde de gehele oppositie tegen de begroting van het provinciebestuur, omdat ze vindt dat het college eerst opening van zaken moet geven over meerkosten voor het project. De oppositiepartijen vinden dat, zolang er geen duidelijkheid is over de gevolgen van de kostenoverschrijding, zij geen duidelijkheid hebben over de financiële gevolgen voor de provinciale begroting.

Over de meerkosten voor het project wordt nog steeds achter gesloten deuren gesproken. Inmiddels is bekend dat een groot deel van de RSP-pot (290 miljoen euro), waaruit ook andere projecten binnen de provincie betaald zouden worden, opgeslokt gaat worden door het project. Rijkswaterstaat lijkt niet te willen delen in de meerkosten van het project en ook een verdeling van de kosten tussen de aannemerscombinatie en de provincie Groningen lijkt geen optie.