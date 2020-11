‘Niet alleen voetbal is topsport’

De supportersvereniging van Donar baalt ervan dat basketbalclubs voorlopig geen wedstrijden mogen spelen. Premier Mark Rutte maakte dinsdag tijdens zijn persconferentie over de coronamaatregelen duidelijk dat wedstrijden voorlopig uit den boze zijn.

Komende vrijdag gaat NOC-NSF in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid en Sport over de maatregelen. Inzet van het gesprek is naast het voetbal ook een hervatting van de competities bij andere topsporten. “Hopelijk krijgen we dan witte rook of zeg maar blauwe rook,” zegt voorzitter van de supportersvereniging van Donar, Bas Kammenga. “Kinderen moeten wat te kiezen hebben. Het is verkeerd dat alleen voetbal als topsport gezien wordt op het moment.”

Donar speelt in januari in de FIBA Europe Cup, maar ook daar is nog veel onduidelijkheid over. “De FIBA moet nog een besluit nemen of er uit/thuiswedstrijden komen of dat ze het in toernooivorm gaan afwerken in een zogenoemde bubbel.” Wil Donar daar Nederland goed op de kaart zetten, dan zal er weer in volledige groepsgrootte getraind moeten worden. “Als dat vanaf vrijdag kan dan heb je nog zes weken. Dat moet genoeg zijn.”