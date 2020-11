Navigators wil in één maand 300.000 euro aan waardepapieren ophalen

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De christelijke studentenvereniging Navigators Groningen wil in de komende vier weken 300.000 euro aan waardepapieren ophalen, zodat ze de komende jaren in hun pand aan de Hardewikerstraat kunnen blijven.

Door middel van een waardepapierensysteem geeft de vereniging leningen uit voor vijf, tien of twintig jaar, waar investeerders gemiddeld 2 procent rente voor krijgen. Op deze manier hoopt Navigators in deze vier pandweken 300 waardepapieren van 1000 euro op te halen.

Navigators heeft dit systeem bedacht bij de aankoop van het pand in 2013. De vereniging zocht toen met ruim 400 leden een plek in de stad. Het pand kostte bij de aankoop 1,1 miljoen euro. Naast het spaargeld van 200.000 euro werd dat gefinancierd door twee grote leningen en 500 waardepapieren van 1000 euro. Elke drie of vier jaar vindt een herfinanciering plaats, waarin de oude waardepapieren worden afgelost door nieuwe. In 2016 bracht dat 350.000 euro aan waardepapieren op.

Door middel van baromzet, verhuur en pandbijdrage van leden hoopt de vereniging op den duur steeds minder waardepapieren nodig te hebben. Het plan is dat het pand rond 2040 volledig is afbetaald.