Nathalie de Vries nieuwe stadsbouwmeester

nieuws

Nathalie de Vries is per 1 januari de nieuwe stadsbouwmeester van de gemeente Groningen. Dat heeft het college van B&W woensdag bekendgemaakt.

Nathalie de Vries werd in 1965 geboren in Appingedam. Zij volgt de huidige stadsbouwmeester Jeroen de Willigen op. De nieuwe stadsbouwmeester adviseert het gemeentebestuur over actuele stedenbouwkundige- en architectonische opgaven. De gemeente Groningen heeft ook een bouwmeester versterking aangesteld. Het betreft Dianne Maas-Flim. Zij gaat per 1 januari aan de slag om de opgaven in het aardbevingsgebied te begeleiden.

‘Met Nathalie de Vries is een bouwmeester gevonden met verstand van architectuur en stedenbouw,’ zegt wethouder Roeland van der Schaaf. “Iemand die de grote woningbouwopgaven in Groningen in goede banen kan leiden en tegelijk ook inzicht kan bieden bij gebiedsopgaven als De Suikerzijde, Stadshavens, Meerstad en De Held, wijkvernieuwing, de binnenstad en grote projecten als de Oosterpoort en Kardinge.”

‘Als stadsbouwmeester wil ik graag de grote lijnen in de gaten houden en meehelpen om de ambitieuze plannen te realiseren die de stad heeft om haar leefkwaliteit te verhogen,’ aldus Nathalie de Vries. ‘Groningen is een stad met veel lef op het gebied van ontwerpen voor ruimtelijke ordening en architectuur. Die lef is zeker nodig om oplossingen te zoeken voor de vraagstukken van deze tijd.’