Nacht van de Groninger Horeca levert bijna 8.000 euro op: “Groot succes”

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De Nacht van de Groninger Horeca die zaterdagavond gehouden werd is een groot succes geworden. Volgens initiatiefnemer en nachtburgemeester Merlijn Poolman werd er tijdens de benefietavond bijna 8.000 euro opgehaald tijdens de drie uur durende uitzending.

Hoi Merlijn! Hoe ging het?

“Het ging echt heel mooi. Het was een hele mooie avond. Ik presenteerde de livestream samen met Colin Mooijman en ik ben blij dat hij er bij was omdat hij erg professioneel is. Daarnaast een grote shoutout naar vrienden van mij die de productie verzorgd hebben. Zij hebben weken gezwoegd om alles voor elkaar te krijgen en om leadertjes te maken. Ik ben heel blij.”

De actie om de horeca te ondersteunen begon een tijdje geleden. Hoeveel geld is er tot nu toe opgehaald?

“Tijdens de livestream gisteren hebben we bijna 8.000 euro opgehaald, ik geloof 7.789 euro. Daar zijn we overigens erg tevreden mee. We hadden ons van tevoren geen doel gesteld en we hebben gezegd dat we met iedere euro blij zijn. De actie heeft de afgelopen tien dagen nu al 100.000 euro opgebracht.”

Dat deze actie nodig is blijft gek omdat het ondersteunen van een sector die noodgedwongen dicht moet blijven eigenlijk een rol is van de overheid …

“Nou, dat is één van de doelen van dit project geweest: bewustwording creëren. Dat de mensen duidelijk wordt gemaakt dat het echt heel slecht met de horeca gaat en dat er cafés op omvallen staan. Al het geld dat nu binnenkomt komt van mensen die de horeca een warm hart toe dragen. Van de overheid komt niets, en we zouden graag willen zien dat de politiek veel harder gaat werken. Daar bedoel ik voor de duidelijkheid niet de lokale politiek mee. We hebben goede contacten met wethouder Paul de Rook (D66) van Cultuur, die gisteravond ook in onze uitzending was, en die werkt heel hard om wat voor elkaar te krijgen. Hetzelfde geldt voor de KHN die de deuren in Den Haag kapot loopt. Maar we zijn afhankelijk van Den Haag.”

Heb je enig idee hoeveel mensen er gisteren naar de livestream gekeken hebben?

“Dat vind ik een lastige vraag. We streamden het via Facebook maar de uitzending was ook te zien op de websites van het Dagblad van het Noorden en Sikkom. Als je via deze websites keek werd het niet in de view-aantallen meegenomen. Op het hoogtepunt zaten we boven de 400 kijkers, op het eind van de avond rond de 250. Als je je realiseert dat er misschien wel twee of drie mensen naar hetzelfde scherm keken, dan zijn het mooie aantallen.”

De actie is nog niet ten einde en loopt door tot eind-januari hè?

“Klopt. Mensen kunnen een schenking blijven doen. Ook zitten er voor de komende tijd nog wat acties aan te komen. Zojuist had ik het over bewustwording. Nou, we zien dat steeds meer mensen door hebben dat het niet goed gaat met de horeca. Zo gaat een aantal studenten bijvoorbeeld in januari een pub quiz organiseren. Het geld dat ze hiermee verdienen gaat volledig naar de horeca. Dus dat is echt super!”

En ik hoorde iets over een internationaal vervolg?

“Haha ja. De actie die wij hier organiseren wordt ook opgepikt op andere plekken in de wereld. Zo zijn er al wat contacten met de Italiaanse horeca die zoiets willen gaan doen, maar ook is er contact geweest met Berlijn, Birmingham en New York.”

Mensen die de Groningse horeca willen ondersteunen kunnen voor meer informatie en donaties terecht op deze website.

De uitzending terugkijken kan hier: