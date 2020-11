Nablus- en sloopwerkzaamheden bij gymzaal in Haren afgerond

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

De nablus- en sloopwerkzaamheden bij de gymzaal aan de Mellenssteeg in Haren zijn afgerond. Dat meldt Ruben Huisman van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

In het begin van de avond werden de laatste sloopwerkzaamheden verricht. Door gedeelten van de zaal met een mobiele kraan te slopen kon de brandweer beter bij vuurhaarden die nog in het pand aanwezig waren. Vrij snel na het stoppen van de werkzaamheden pakte ook de brandweer haar spullen in om weer terug te keren naar de kazerne.

In de gymzaal woedde zaterdagmiddag een grote brand. De brand ontstond aanvankelijk aan de achterzijde. Incidentfotografen meldden dat er sprake was van een afvalbrand die daarna oversloeg naar de gymzaal. Het vuur vrat zich daarna een weg naar binnen. Op dat moment werd er in de zaal een turnles gegeven. De aanwezige kinderen kon in allerijl in veiligheid worden gebracht. De brandweer zette groot materieel in. Verschillende tankautospuiten, een hoogwerker, het groot water transport en verschillende watertankwagens werden naar Haren gedirigeerd. Men kon echter niet voorkomen dat het gebouw volledig verloren ging.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. De omgeving van de gymzaal blijft afgezet.