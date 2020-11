Mysterie rond Adventskalender in torentje Nieuwe Kerk

nieuws

Kinderen kunnen vanaf volgende week dinsdag op OOG Tv dagelijks kijken naar een videovertelling uit het torentje van de Nieuwe Kerk. In het torentje is sprake van een bijzonder mysterie.

De Nieuwe Kerk heeft in samenwerking met OOG Tv het boek ‘Het Mysterie’ van Jostein Gaarder verfilmd. In dit boek vindt hoofdpersoon Joachim een bijzondere Adventskalender. Elke keer als hij een luikje van de kalender opent, valt er een stukje papier uit. Een papiertje met een spannend verhaal over Elisabet die een tijdreis maakt. Het avontuur van Elisabet begint in het Europa van nu en eindigt in het jaar nul in Bethlehem.

Met de videovertellingen, die per aflevering zo’n 7 á 8 minuten duren, wil De Nieuwe Kerk kinderen mee op reis nemen naar het Kerstfeest. En behalve kijken kan er ook actief door de kinderen worden meegedaan. Door op zondag 29 november om 15.30 uur naar het speciale Mysterie-kinderevenement te komen, krijgt men een doe-het-zelf-pakket voor een Adventskalender. Om langs te komen is aanmelden wel noodzakelijk. Dat kan op deze website.

De videovertellingen worden vanaf dinsdag 1 december dagelijks op OOG Tv vertoond om 12.00 en om 17.00 uur. De vertellingen eindigen op 24 december. Die dag is er een levende kerststal in de Nieuwe Kerk.

Een trailer van de videovertellingen is hier te bekijken: