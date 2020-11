Muurschildering supporters Noordtribune: “Mooier dan ik me kon voorstellen”

nieuws

Een prachtige muurschildering pronkt er in het huis van FC Groningen-supporter Bert Bos, gemaakt door supporters van de Noordtribune. Hij won de afbeelding bij een veiling.



Tijdens de campagne ‘laat ons weer eens juichen’, om FC Groningen te helpen tijdens de coronacrisis werd een veiling gehouden. Één van de geveilde items was dat supporters van de Noordtribune hun eigen talenten ter beschikking stelden, namelijk door een afbeelding te maken. Bert Bos was de gelukkige en liet een muur in zijn woning omtoveren tot een afbeelding van de Stad Groningen.

“We hadden een verbouwing gepland in onze woning. Toen ik de veiling zag was ik direct enthousiast, maar ik moest van vrouw nog overtuigen,” vertelt Bert. “Ik bracht het onderwerp voorzichtig, ze moest even verwerken, uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt om mee te bieden. Tot mijn verbazing werd ik niet meer overboden.”

Voor de mannen van de Noordtribune zat er nog behoorlijk wat werk in. Het kunstwerk is 2.55 meter hoog en 4.50 meter breed. “We wilden graag de skyline van Groningen. Ze hebben er uiteindelijk. 2.5 week over gedaan. Dit is echt mooier dan ik me kon voorstellen,” aldus de blije FC Groningen-supporter.

Een tijd geleden won ik de veiling voor FC Groningen. Het wachten was op de verbouwing die klaar moest zijn.

Waar ik had verwacht in middag enkeke leden van de Noordtribune over de vloer zou krijgen werd dat een klus van 2.5 week. Ben er ontzettend blij mee. #lowej pic.twitter.com/BmBwM7dC9G — Bert Bos (@bertboss) November 14, 2020