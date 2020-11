Monumentaal complex De Faun is weer in Groningse handen

nieuws

Foto: Facebook Oogst

Bulten Vastgoed heeft het iconische bedrijfspand De Faun, aan de kop van de Herestraat in Groningen, overgenomen van het Amerikaanse Highbrook Investors. Dat meldt de website VastgoedJournaal.nl.

Daarmee is het monumentale pand uit 1935 voor het eerst in drie jaar weer in Groningse handen. Toen kocht de Amerikaanse vastgoedinvesteerder in één keer een grote hoeveelheid vastgoed van Hanzevast.

Het pand werd in 1935 gebouwd, in opdracht van levensverzekeringsmaatschappij “De Utrecht”. In het pand vestigde zich eerder dit jaar een grote vestiging van modeketen H&M. Voorheen was modeketen Zara in het pand gevestigd.