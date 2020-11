Mondkapjes voor minima gaan echt komen: “Jammer dat het zo lang duurt”

nieuws

Foto: young shanahan via Flickr (CC 2.0) https://flic.kr/p/2iMci2j

De mondkapjes voor mensen met een smalle beurs gaan echt komen. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Groningen weten na vragen van OOG Tv.

In de gemeenteraadsvergadering van 21 oktober gaf wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) aan dat mensen met een laag inkomen een mondmasker gaan krijgen van de gemeente. Volgens de wethouder zou dit een aantal dagen gaan duren. Afgelopen weekend bleek dat de minima nog altijd geen mondkapje ontvangen hebben. “Dat klopt”, zegt woordvoerder Natascha van ’t Hooft van de gemeente Groningen. “We verwachten dat de mondkapjes deze week of volgende week op de deurmat vallen bij de mensen.”

34.000 mondkapjes besteld

Volgens Van ’t Hooft zijn de mondkapjes gemaakt door een bedrijf in Brabant. “We hebben er uiteindelijk 34.000 besteld. Iedereen met een Stadjerspas krijgt er twee thuisbezorgd, daarnaast gaat er ook een deel naar de Voedselbank en naar Kledingbank Maxima.” Volgens de woordvoerder worden op dit moment de mondkapjes ingepakt door Iederz. Daarna worden ze door Cycloon Post thuis bezorgd. “De mondkapjes zitten keurig ingepakt in een envelop. We hebben hier ook bewust voor gekozen zodat mensen niet in een rij hoeven te gaan staan om de mondmaskers op te halen.”

Nick Nieuwenhuizen: “Belangrijk dat het goed georganiseerd wordt”

Raadslid Nick Nieuwenhuizen van GroenLinks laat weten dat het mooi was geweest als het wat sneller had gekund. “Aan de andere kant wil je dit ook goed organiseren. Ook moet het mondkapje uit fatsoenlijk materiaal bestaan. Bovendien hebben we waarschijnlijk nog een lange tijd mondkapjes nodig. Daarom ben ik erg blij dat we voor huishoudens met weinig geld dit hebben kunnen regelen.”

Amrut Sijbolts: “Het is wat later dan was toegezegd”

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij laat eenzelfde geluid horen: “We zijn blij dat het gelukt is om 34.000 mondkapjes te leveren voor mensen die door de coronacrisis extra hard getroffen worden. Ook al is het wat later dan was toegezegd.”

Jimmy Dijk: “Het is om te janken dat we de productie uitbesteden”

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP is kritischer. “Het is heel logisch dat er als eerste gekeken wordt naar de minima. Maar volgens mij moeten we kijken naar alle inwoners. We zullen nog een hele lange tijd te maken hebben met mondkapjes, dus wat mij betreft gaat iedereen in Groningen er eentje krijgen. En dan wel geproduceerd door een lokaal bedrijf.”

“Het gaat over mondkapjes, niet over Tesla’s”

Dat er twee weken na de raadsvergadering nog geen mondkapjes zijn geleverd is Dijk ook een doorn in het oog. “We hebben het over mondkapjes hè? We hebben het niet over Tesla’s die we uit gaan delen.”