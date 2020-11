Mondkapjes dragen op Leon van Gelder wordt verplicht

nieuws

Foto: ZanderZ - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6152869

Het dragen van mondkapjes op de Leon van Gelderschool in Vinkhuizen wordt verplicht. De school heeft daartoe besloten omdat steeds meer leerlingen en medewerkers zich niet meer veilig voelen in het gebouw.

Dinsdag is er een brief verstuurd naar de ouders van de leerlingen. In deze brief staat dat het gevoel van onveiligheid veroorzaakt wordt door het percentage leerlingen dat geen mondkapje draagt, ondanks het dringende advies om dit wel te doen. “Bij het binnengaan van het gebouw draagt iedereen een mondkapje maar binnen in het gebouw wordt het niet door iedereen gebruikt. Als je individuele leerlingen bevraagt, willen de meesten best een mondkapje dragen, maar onder andere door sociale druk van de groep wordt het mondkapje toch weer afgedaan.”

De school heeft besloten dat het dragen van een mondkapje vanaf 1 december verplicht wordt. Iedereen draagt vanaf deze datum een mondkapje buiten de les. Leerlingen die geen mondkapje dragen worden, na een waarschuwing, niet toegelaten tot de lessen en naar huis gestuurd.