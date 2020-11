Mogelijk toch nog paardenkoersen op drafbaan

nieuws

Foto Andor Heij. Drafbaan

Er komen volgend jaar mogelijk toch nog paardenkoersen op de drafbaan in het Stadspark.

In opdracht van de gemeente is er een onderzoek geweest in hoeverre dat tijdelijk kan. Volgende week vindt er een gesprek plaats tussen de gemeente en de Koninklijke Harddraverij & Ren Vereniging Groningen. Afhankelijk van dat gesprek wordt bekeken of er nog draverijen komen.

De drafbaan gaat sluiten, omdat de gemeente er een evenemententerrein van wil maken. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet bekend.